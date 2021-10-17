В Красноярском крае с 1 ноября планируют ввести QR-коды для прохода в кинозалы и театры

Введение системы прохода в объекты культуры и на спортивные мероприятия по QR-кодам планируется в Красноярском крае. Об этом сообщил заместитель председателя краевого правительства Алексей Подкорытов.

"С 1 ноября мы планируем введение QR-кодов. Прежде всего это будет касаться учреждений культуры — театры, кинотеатры. Кроме того, различные спортивные мероприятия", — сказал он в эфире телеканала "Енисей".

Эту дату правительство региона выбрало, чтобы работодатели и учреждения подготовились к введению ограничений, объяснил Подкорытов.