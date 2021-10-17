"Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребёнок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная. Поэтому, естественно, я бы незамужним девушкам запретил ездить в Турцию", — сказал депутат.

Милонов отметил, что такую меру для незамужних дам из РФ нужно ввести, "чтобы их никто не соблазнял". Кроме того, он предостерёг женщин от употребления алкоголя в Турции, так как он там "опасный". По словам парламентария, спиртное в страну привозят с Северного Кипра, где его делают из денатурата. Он отметил, что поступает очень много жалоб от представительниц прекрасного пола, "которые оказались в состоянии опьянения с "всё включено" и теперь не могут увидеть ребёнка".