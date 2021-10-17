На заводе в Перми рабочий утонул в зерне
Трагедия произошла при выгрузке из баржи. Мужчина умер до приезда медиков.
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32-летний работник Пермского мукомольного завода упал в зерно, когда разгружал его, и погиб. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на местных спасателей.
Отмечается, что через некоторое время коллеги нашли мужчину в трюме баржи, где и было зерно. Он скончался до прибытия скорой помощи на место происшествия.
Ранее стало известно, что в больнице умерла пострадавшая при падении крыши на Сахалине. Семье женщины окажут всю необходимую помощь, в том числе и финансовую. После гибели двух человек возбуждено уголовное дело о халатности.
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