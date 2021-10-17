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На заводе в Перми рабочий утонул в зерне

Трагедия произошла при выгрузке из баржи. Мужчина умер до приезда медиков.

17 октября, 14:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

32-летний работник Пермского мукомольного завода упал в зерно, когда разгружал его, и погиб. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на местных спасателей.

Отмечается, что через некоторое время коллеги нашли мужчину в трюме баржи, где и было зерно. Он скончался до прибытия скорой помощи на место происшествия.

Ранее стало известно, что в больнице умерла пострадавшая при падении крыши на Сахалине. Семье женщины окажут всю необходимую помощь, в том числе и финансовую. После гибели двух человек возбуждено уголовное дело о халатности.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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