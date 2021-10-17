На заводе в Перми рабочий утонул в зерне

32-летний работник Пермского мукомольного завода упал в зерно, когда разгружал его, и погиб. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на местных спасателей.

Отмечается, что через некоторое время коллеги нашли мужчину в трюме баржи, где и было зерно. Он скончался до прибытия скорой помощи на место происшествия.