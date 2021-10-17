Полковник ВСУ назвал два условия для "возвращения" Донбасса силой

Украинский военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Олег Жданов считает, что власти Незалежной могли бы прибегнуть к силовому варианту "возвращения" Донбасса при наличии двух условий. На эту тему он порассуждал в статье для портала "Главред".

"Если же мы на седьмом году войны раздумываем о том, нужно ли нам разработать сценарий возвращения оккупированных территорий силовым путём, то, извините, мы уже не можем считаться суверенным государством", — отметил Жданов.

Для силового решения конфликта, по мнению полковника, во-первых, нужна уверенность ВСУ в своей силе. А во-вторых, — исчерпание всех дипломатических возможностей Киева. Жданов также уверен, что на случай вооружённого конфликта с РФ у Украины есть всё, чтобы выстоять. По его словам, у армии Незалежной более высокий боевой дух, нежели у российских военных.

При этом он подчеркнул, что сейчас говорить о военном решении ситуации в Донбассе слишком поздно, поскольку эти меры имели смысл только после подписания Минских соглашений. Кроме того, Жданов считает, что угрозы со стороны украинских политиков являются не более чем популизмом, потому что в Незалежной нет тех, кто реально способен отстаивать суверенитет.