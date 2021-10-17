Метеоролог предупредил москвичей о погодной лихорадке и "барической пиле"

В период с 18 по 24 октября москвичи ощутят, как погоду "лихорадит". В начале следующей недели дневная температура снизится до плюс 4–9 градусов, а в середине повысится до плюс 14. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА "Новости".

"В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считаные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад — в метеорологическое прошлое финала сентября", — рассказал собеседник.

По его словам, в понедельник в столице дневная температура понизится до плюс 4–9 градусов. А во вторник ночью столбики термометров опустят до минус 1 – плюс 4, после полудня показатель не поднимется выше плюс 1–6 градусов. Причём в некоторых районах может выпасть первый снег с небольшим дождём. В ночь на среду жители столичного региона столкнутся с первой слабой гололедицей на дорогах и тротуарах, она будет сопровождаться заморозками до нуля – минус 5.

"Правда, днём благодаря гребню антициклона распогодится, но выглянувшее солнце не сумеет прогреть воздух выше нуля – плюс 5, а это стартовые показатели ноября. Среда будет самыми холодными сутками на неделе. А дальше начнётся температурный разворот", — отметил Тишковец.

Так, в четверг температура повысится до плюс 7–12, но при этом не обойдётся без большого количества осадков, а ночью прогнозируется мокрый снег и усиление ветра до 12–17 метров в секунду. Кроме того, в этот день под ударом окажутся метеозависимые люди.

"Такие контрасты будут сопровождаться барической пилой — атмосферное давление после роста до 752 миллиметров ртутного столба за сутки рухнет на 16 единиц, что очень негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", — подчеркнул синоптик.

Он также отметил, что в конце недели ночью температура поднимется до плюс 5–10 градусов, а днём — до плюс 9–14. Вместе с этим ожидаются дожди. А в воскресенье уже начнут наступать арктические холода, "которые в последующем переведут формат погоды в предзимье".