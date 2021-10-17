Журналистку CNBC уличили в невнимательности к переводу на интервью с Путиным

Американская журналистка не дослушивала перевод ответов во время интервью с Путиным. Видео © Телеканал "Россия-1"

Во время интервью с президентом России Владимиром Путиным американская корреспондентка CNBC Хедли Гэмбл часто не дослушивала перевод. Об этом говорится в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода (слов Путина. — Прим. Лайфа), из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы", — поведал автор программы Павел Зарубин.

При этом, как отметил журналист, российский лидер тоже не дожидался перевода вопросов Гэмбл, но лишь потому, что хорошо понимал английский язык. В частности, это касается и весьма сложных формулировок про криптовалюты.

С Путиным американка общалась и во время пленарного заседания Российской энергетической недели, модератором которого была. Тогда же глава государства пояснил, что журналистка как будто бы пропускала его ответы мимо ушей. Впрочем, сама Хедли осталась довольна знакомством с президентом РФ.