Журналистку CNBC уличили в невнимательности к переводу на интервью с Путиным
Судя по всему, Хедли Гэмбл было намного важнее ярко задать вопросы. Впрочем, ранее российский лидер заметил, что корреспондентка как будто бы пропускала его слова мимо ушей.
Скриншот видео © Телеканал "Россия-1"
Американская журналистка не дослушивала перевод ответов во время интервью с Путиным. Видео © Телеканал "Россия-1"
Во время интервью с президентом России Владимиром Путиным американская корреспондентка CNBC Хедли Гэмбл часто не дослушивала перевод. Об этом говорится в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"На это никто не обратил внимания, но мы заметили: журналистка даже не дослушивала перевода (слов Путина. — Прим. Лайфа), из чего можно сделать вывод, что ей было важнее ярко задать вопросы", — поведал автор программы Павел Зарубин.
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При этом, как отметил журналист, российский лидер тоже не дожидался перевода вопросов Гэмбл, но лишь потому, что хорошо понимал английский язык. В частности, это касается и весьма сложных формулировок про криптовалюты.
С Путиным американка общалась и во время пленарного заседания Российской энергетической недели, модератором которого была. Тогда же глава государства пояснил, что журналистка как будто бы пропускала его ответы мимо ушей. Впрочем, сама Хедли осталась довольна знакомством с президентом РФ.
А ранее Лайф рассказывал, как глава Белоруссии Александр Лукашенко пресёк флирт украинского журналиста со своим пресс-секретарём. Он отметил, что супруг Натальи Эйсмонт — "крепкий мужик, настоящий, верный семьянин".
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