Длинные ноги, пронзительный взгляд: 10 фото журналистки из США, над которой Путин пошутил на интервью
Хэдли считается большим профессионалом в своей сфере, однако во время разговора с главой государства что-то пошло не так.
Фото © Instagram / hadleygamble и LIFE
На Российской энергетической неделе у президента России Владимира Путина журналистка CNBC Хэдли Гэмбл брала интервью. Но во время беседы с главой государства 39-летняя ведущая почему-то повторила вопрос, на который Путину пришлось дать тот же ответ, но с небольшой ремаркой. "Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал", — подколол журналистку президент.
Видео © LIFE
39-летняя Хэдли Гэмбл действительно выглядела эффектно, особенно её ноги, которые не скрывала короткая юбка. Журналистка даже не стала ярко краситься, подчёркивая свою естественную привлекательность. Но женщина не просто так попала на интервью к главе государства — журналистка считается весьма авторитетным профессионалом в своей области.
Как сообщается на её страничке в CNBC, Хэдли родом из США, но сейчас работает в Абу-Даби, ОАЭ, и ежедневно рассказывает в репортажах об экономике и торговле как Азии, так и других стран.
Хэдли является ведущей телепрограммы Access: Middle East, в выпусках которой она уже пообщалась с такими важными персонами, как король Иордании Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими, бывший госсекретарь США Майк Помпео, президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси и многими другими.
Журналистка регулярно работает на Международном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, где освещает различные темы — от экономики до геополитики.
В 2018 году Хэдли была первым международным журналистом, который вышел в прямой эфир из Саудовской Аравии после убийства Джамаля Хашогги. Она же взяла первый официальный комментарий по этому делу у министра иностранных дел Аделя аль-Джубейра.
Но для своих подписчиков в "Инстаграме" Хэдли предстаёт не только как профессионал, но и как обычная женщина, которая путешествует, отдыхает на пляжах и ездит верхом. На снимках журналистка позирует в стильных образах, которые подчёркивают её привлекательную внешность и подтянутую фигуру.
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