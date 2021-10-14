"Самая красивая женщина в мире" снялась в таких позах, что фанатам пришлось прятать глаза от стыда
Модель, как обычно, снялась для журнала, однако не всем хватило сил и смелости долистать его до конца.
Известная 24-летняя модель Белла Хадид получила титул самой красивой женщины в мире, а потому совершенно не стесняется демонстрировать себя в откровенных нарядах и позах. Фанаты всегда относятся с восторгом к таким снимкам, однако иногда даже они не могут спокойно смотреть на всё, что вытворяет их кумир.
В этот раз Белла устроила фотосессию на природе, расположившись на матрасе на фоне леса. Модель была одета в комплект из чёрного бадлона и короткой юбки, которая мало что могла прикрыть. Но как будто этого было недостаточно — девушка принялась принимать настолько провокационные позы, что это нанесло серьёзный удар по её 46,4 млн подписчиков в "Инстаграме".
Как ты можешь быть такой красивой😭
Я просто влюбился в эту фотосессию
Безумно красивая, даже слов нет
Белла Хадид вместе со своей сестрой Джиджи добилась небывалого успеха в фешен-индустрии. Она принимала участие в рекламных кампаниях и показах таких брендов, как Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike и многих других. Модель является постоянным лицом Dior и Bulgari. Ей удалось побить рекорд и за один месяц восемь раз попасть на обложку журнала Vogue. А в 2017 году девушка вошла в десятку самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes, заняв 9-е место и заработав 6 млн долларов за год.