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Опубликовано 14 октября 2021, 09:04
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"Самая красивая женщина в мире" снялась в таких позах, что фанатам пришлось прятать глаза от стыда

Модель, как обычно, снялась для журнала, однако не всем хватило сил и смелости долистать его до конца.

Известная 24-летняя модель Белла Хадид получила титул самой красивой женщины в мире, а потому совершенно не стесняется демонстрировать себя в откровенных нарядах и позах. Фанаты всегда относятся с восторгом к таким снимкам, однако иногда даже они не могут спокойно смотреть на всё, что вытворяет их кумир.

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

В этот раз Белла устроила фотосессию на природе, расположившись на матрасе на фоне леса. Модель была одета в комплект из чёрного бадлона и короткой юбки, которая мало что могла прикрыть. Но как будто этого было недостаточно — девушка принялась принимать настолько провокационные позы, что это нанесло серьёзный удар по её 46,4 млн подписчиков в "Инстаграме".

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Как ты можешь быть такой красивой😭

isiidoraaa.s

Я просто влюбился в эту фотосессию

bellahadidbrasil

Безумно красивая, даже слов нет

wilmagms_

Фото © Instagram / bellahadid

Фото © Instagram / bellahadid

Белла Хадид вместе со своей сестрой Джиджи добилась небывалого успеха в фешен-индустрии. Она принимала участие в рекламных кампаниях и показах таких брендов, как Calvin Klein, Moschino, DKNY, Nike и многих других. Модель является постоянным лицом Dior и Bulgari. Ей удалось побить рекорд и за один месяц восемь раз попасть на обложку журнала Vogue. А в 2017 году девушка вошла в десятку самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes, заняв 9-е место и заработав 6 млн долларов за год.

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63-летняя Шэрон Стоун оконфузилась на съёмке, когда откровенное платье слетело с её груди
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Фото © Instagram / bellahadid

Анна Бояршина
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