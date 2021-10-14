"Самая красивая женщина в мире" снялась в таких позах, что фанатам пришлось прятать глаза от стыда

Известная 24-летняя модель Белла Хадид получила титул самой красивой женщины в мире, а потому совершенно не стесняется демонстрировать себя в откровенных нарядах и позах. Фанаты всегда относятся с восторгом к таким снимкам, однако иногда даже они не могут спокойно смотреть на всё, что вытворяет их кумир.

Фото © Instagram / bellahadid

В этот раз Белла устроила фотосессию на природе, расположившись на матрасе на фоне леса. Модель была одета в комплект из чёрного бадлона и короткой юбки, которая мало что могла прикрыть. Но как будто этого было недостаточно — девушка принялась принимать настолько провокационные позы, что это нанесло серьёзный удар по её 46,4 млн подписчиков в "Инстаграме".

Фото © Instagram / bellahadid

Как ты можешь быть такой красивой😭 isiidoraaa.s

Я просто влюбился в эту фотосессию bellahadidbrasil

Безумно красивая, даже слов нет wilmagms_

Фото © Instagram / bellahadid