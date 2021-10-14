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Бузова показала фото с конкурса красоты, получив корону, но нелепая ретушь поставила фанатов в тупик

Подписчики новой бьюти-квин стали вспоминать, откуда у неё взялись азиатские корни, которые так отчётливо сказались на её внешности.

14 октября, 07:03

Фото © Instagram / buzova86

Популярная певица Ольга Бузова похвасталась в "Инстаграме", что на конкурсе Miss International, прошедшем в турецком городе Белек, ей вручили специальную награду — корону Miss Universe Beauty Euroasia. Однако на кадрах с мероприятия фанатов Бузовой поразила неузнаваемая внешность звезды.

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

На церемонию певица пришла в коротком розовом платье, которое украшали золотые цепочки. Высокие белые сапоги и массивные перчатки дополняли необычный образ. На некоторых снимках инста-дива выглядела как обычно, но на одном из них она предстала в странном виде: её лицо внезапно приобрело азиатские черты. Пользователи не могли не обратить на это внимания и заявили, что увлечение звезды фотошопом перешло все границы.

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

Вообще казашка какая-то 😂 Поменьше фотошопа, Ольга, вас не узнать

anastasiyaerina

На третьем фото Анита Цой? 😂

dgam.26we

Ретушь азиатская)))


irina.shiianova.l

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

Нелепый вид инста-дивы так взволновал поклонников, что они пропустили главную новость, которой она поделилась. Ольга сообщила, что снялась для Голливуда, и пообещала позже раскрыть подробности.

Главным событием лично для меня стало другое… Я снялась в голливудском фильме 😍 Все подробности позже! Спасибо всем, кто верит в меня ❤️ Дальше — больше 🚀

Ольга Бузова

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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