Бузова показала фото с конкурса красоты, получив корону, но нелепая ретушь поставила фанатов в тупик

Популярная певица Ольга Бузова похвасталась в " Инстаграме ", что на конкурсе Miss International, прошедшем в турецком городе Белек, ей вручили специальную награду — корону Miss Universe Beauty Euroasia. Однако на кадрах с мероприятия фанатов Бузовой поразила неузнаваемая внешность звезды.

На церемонию певица пришла в коротком розовом платье, которое украшали золотые цепочки. Высокие белые сапоги и массивные перчатки дополняли необычный образ. На некоторых снимках инста-дива выглядела как обычно, но на одном из них она предстала в странном виде: её лицо внезапно приобрело азиатские черты. Пользователи не могли не обратить на это внимания и заявили, что увлечение звезды фотошопом перешло все границы.