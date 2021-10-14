Бузова показала фото с конкурса красоты, получив корону, но нелепая ретушь поставила фанатов в тупик
Подписчики новой бьюти-квин стали вспоминать, откуда у неё взялись азиатские корни, которые так отчётливо сказались на её внешности.
Популярная певица Ольга Бузова похвасталась в "Инстаграме", что на конкурсе Miss International, прошедшем в турецком городе Белек, ей вручили специальную награду — корону Miss Universe Beauty Euroasia. Однако на кадрах с мероприятия фанатов Бузовой поразила неузнаваемая внешность звезды.
На церемонию певица пришла в коротком розовом платье, которое украшали золотые цепочки. Высокие белые сапоги и массивные перчатки дополняли необычный образ. На некоторых снимках инста-дива выглядела как обычно, но на одном из них она предстала в странном виде: её лицо внезапно приобрело азиатские черты. Пользователи не могли не обратить на это внимания и заявили, что увлечение звезды фотошопом перешло все границы.
Вообще казашка какая-то 😂 Поменьше фотошопа, Ольга, вас не узнать
На третьем фото Анита Цой? 😂
Ретушь азиатская)))
Нелепый вид инста-дивы так взволновал поклонников, что они пропустили главную новость, которой она поделилась. Ольга сообщила, что снялась для Голливуда, и пообещала позже раскрыть подробности.
Главным событием лично для меня стало другое… Я снялась в голливудском фильме 😍 Все подробности позже! Спасибо всем, кто верит в меня ❤️ Дальше — больше 🚀
WOW-stars
"Вы вообще с какой планеты?": Савичева рассказала, как на неё накинулись хейтеры после рассказа о выкидыше
сегодня в 03:56
Суд отклонил иск Волочковой к Большому театру на 200 млн рублей
вчера в 15:40
"Плачу навзрыд": Неоперабельная экс-жена Аршавина написала пугающее послание, заявив, что будет скучать по детям
вчера в 14:58
Комментариев: 0