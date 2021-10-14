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Фея из Диснейленда раскрыла, какие пошлые предложения ей делали папы, пока она играла с их детьми

Саре не повезло работать в одном из самых популярных семейных мест, ведь многие отцы разрушили её веру в человечество.

14 октября, 10:18

Фото © TikTok / sarahdanielstv и Instagram / sarahdaniels

32-летняя Сара Дэниелс сейчас играет в мюзиклах различных диснеевских принцесс и стримит игры на Twitch, став популярной блогершей. Однако так было не всегда. И ей приходилось браться за любую работу. Одной из них стала роль феи Динь-Динь, верной подруги Питера Пэна, которую она отыгрывала в Диснейленде, развлекая гостей.

Видео © TikTok / sarahdanielstv

Саре нравилось работать с детьми, но вот с их папами — уже не очень. Она призналась в "Тиктоке", что зачастую фея вызывала у мужчин определённое чувство и те испытывали свою удачу, пытаясь с ней флиртовать на глазах у своих жён и детей. Несколько раз Саре даже вручали ключи от номера в гостинице с предложением зайти вечером.

Фото © Instagram / sarahdaniels

Фото © Instagram / sarahdaniels

Пользователи Сети возмутились поведением таких папаш, которые в семейной поездке думали лишь об одном. В комментариях Сару спросили, как она реагировала в таких ситуациях, ведь нарушать образ категорически нельзя. Особенно на глазах у ребятишек. И девушка рассказала о тактике любого сотрудника Диснейленда.

Фото © Instagram / sarahdaniels

Фото © Instagram / sarahdaniels

Вы ни в коем случае не можете говорить "нет"! Слова "нет" просто не существует в вашем лексиконе! Поэтому часто приходится уходить от ответа, используя свою роль. Например: "Динь-Динь, покажи, как ты летаешь!" — "Ой, дорогие, я бы с радостью, но вся волшебная пыльца уже закончилась, а на материке её не достать!"

Сара Дэниелс

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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