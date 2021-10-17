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Три человека погибли при крушении вертолёта на юго-западе Германии

Подробности происшествия на данный момент неизвестны, однако уточняется, что всё случилось в лесном массиве.

17 октября, 13:18
<p>Фото © Unsplash</p>

Фото © Unsplash

На севере федеральной земли Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии потерпел крушение вертолёт Robinson R44, по предварительным данным, погибло три человека. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Bild.

О причинах и подробностях трагедии на данный момент ничего не известно. Уточняется лишь, что всё случилось в лесном массиве неподалёку от города Бухен. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и пожарные.

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Ранее Лайф рассказывал, что на территории аэропорта в США потерпел крушение самолёт, погибло четыре человека. После падения воздушное судно загорелось, его тушили прибывшие на место пожарные.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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