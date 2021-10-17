Три человека погибли при крушении вертолёта на юго-западе Германии

На севере федеральной земли Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии потерпел крушение вертолёт Robinson R44, по предварительным данным, погибло три человека. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Bild.

О причинах и подробностях трагедии на данный момент ничего не известно. Уточняется лишь, что всё случилось в лесном массиве неподалёку от города Бухен. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и пожарные.