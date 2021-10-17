Дочь легендарного советского актёра Спартака Мишулина Карина публично призналась, что подвергалась домашнему насилию. Звезда сериала "Физрук" рассказала, что первый супруг Олег Жуков избивал её. Причём это происходило на регулярной основе.

"Мы шли с дня рождения, я забыла ключи на празднике. Он берёт — и мне прямо в лицо. Больно прям, было больно. Он не был очень пьяный. Я начала плакать. Ни за что. Я начала плакать от боли, от обиды. На меня папа никогда руку не поднимал, никто. Я ушла к родителям. Он начал стоять на коленях, просить прощения", — поведала артистка в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

На тот момент дочке звезды "Белого солнца пустыни" было всего 22 года, и она боялась дать отпор супругу. По её признанию, в то время она вела себя словно маленькая девочка-подросток. Однако после рождения ребёнка ситуация в семье Мишулиной не шибко поменялась — муж также избивал её, а она молчала и продолжала терпеть издевательства. Переломным стал случай, произошедший в театре, где работала актриса. В тот день супруг накинулся на неё с кулаками прямо на глазах у коллег.

"Помню, что упала, выключение сознания. Потом дня три-четыре у меня ухо не слышало. Боялась, что так будет всю жизнь", — рассказала Карина.

Она отметила, что не стала из-за этого обращаться в полицию, но порвать отношения с Жуковым ей всё же удалось. К слову, в шоу присутствовал и сам экс-муж артистки. В свою очередь он заявил, что в браке с наследницей именитого актёра не было любви, а лишь страсть и постоянные игры.