Новак раскрыл, как "Северный поток – 2" изменит ситуацию на газовом рынке в ЕС

Ввод "Северного потока – 2" в эксплуатацию может помочь стабилизировать ситуацию на газовом рынке. Такое мнение озвучил вице-премьер РФ Александр Новак программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

"Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного "Северного потока – 2", — это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться", — сказал Новак.