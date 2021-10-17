Новак раскрыл, как "Северный поток – 2" изменит ситуацию на газовом рынке в ЕС
Отметим, что в настоящее время идёт двухэтапный процесс сертификации оператора газопровода — Nord Stream 2 AG.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Ввод "Северного потока – 2" в эксплуатацию может помочь стабилизировать ситуацию на газовом рынке. Такое мнение озвучил вице-премьер РФ Александр Новак программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".
"Ввод новой инфраструктуры, в том числе и построенного "Северного потока – 2", — это, безусловно, один из факторов, который может помочь в этой ситуации быстрее справиться", — сказал Новак.
Отметим, что в настоящее время идёт процесс сертификации оператора газопровода — Nord Stream 2 AG. Он будет проходить в два этапа: сначала немецкий регулятор выработает проект решения, а затем Еврокомиссия даст на него свою оценку.
Лайф ранее писал, что Новак заявил об отсутствии связи между "Северным потоком – 2" и газовым кризисом в ЕС. Напомним, цена на газ в Европе выросла почти до $1230 за тысячу кубометров. Президент РФ Владимир Путин до этого заявил, что Россия увеличила поставки газа в Европу, где в этом году не заполнены подземные хранилища топлива. Глава государства отметил, что "Газпром" увеличил поставки газа в ЕС на 10%, а Россия в целом — на 15%.
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