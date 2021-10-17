Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Польше
Эпицентр располагался в 46 километрах к северу от города Легницы с населением около 106 тысяч человек.
Легница. Фото © Wikipedia
На юго-западе Польши зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Отмечается, что эпицентр располагался в 46 километрах к северу от города Легницы, население которого составляет около 106 тысяч человек, а очаг залегал на глубине 10 километров. Известий о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее Лайф рассказывал, что сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло рядом с Токио. Местные жители поспешили опубликовать в соцсетях кадры с качающимися люстрами, мебелью и фонарными столбами.
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