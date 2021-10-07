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Сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло рядом с Токио

Местные жители поспешили опубликовать в соцсетях кадры с качающимися люстрами, мебелью и фонарными столбами.

7 октября, 14:11

Скриншот видео © Twitter/児玉浩宜

Сильное землетрясение произошло рядом с Токио. Фото © Twitter / 児玉浩宜 / JeriCho / Chris Corday / Japanese Masshole

Мощное землетрясение почувствовали жители Токио вечером 7 октября. Магнитуда подземных толчков составила 6,1, сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Судя по кадрам, которыми граждане делятся в соцсетях, в квартирах раскачивались люстры и мебель, а на улицах шумели шаткие конструкции и фонари. При этом в Токио полностью остановлено движение скоростных экспрессов "Cинкансэн", а на улицах сработала экстренная система предупреждения. В управлении подчёркивают, что угрозы цунами после случившегося нет, однако не исключены новые толчки. По громкоговорителям жителей просят не пользоваться газовыми плитами, включить радио и телевизоры и сохранять спокойствие.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Бразилии

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Бразилии

Эпицентр располагался на границе префектур Токио и Тиба на глубине 80 километров.

Ранее Лайф рассказывал о землетрясении на юге Пакистана, где в результате сейсмологических сдвигов погибло больше десяти человек. Подземные толчки были зафиксированы примерно в 80 километрах от города Сиби.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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