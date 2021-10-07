Сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло рядом с Токио

Судя по кадрам, которыми граждане делятся в соцсетях, в квартирах раскачивались люстры и мебель, а на улицах шумели шаткие конструкции и фонари. При этом в Токио полностью остановлено движение скоростных экспрессов "Cинкансэн", а на улицах сработала экстренная система предупреждения. В управлении подчёркивают, что угрозы цунами после случившегося нет, однако не исключены новые толчки. По громкоговорителям жителей просят не пользоваться газовыми плитами, включить радио и телевизоры и сохранять спокойствие.