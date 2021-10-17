Тело дипломата найдено на даче в Киеве

Тело 60-летнего дипломата обнаружили на его даче в киевском районе Осокорках. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Труп мужчины нашла его домработница 16 октября. Изначально правоохранители предполагали, что произошло убийство, однако в официальной сводке речь идёт о несчастном случае.

По словам соседей, на даче мужчина жил постоянно и был не очень общительным. Накануне трагедии его не видели, и никакого шума ночью с его участка не было. Ни в полиции, ни в Министерстве иностранных дел Украины не раскрывают личность погибшего.

По словам представителя киевской полиции, предварительно, мужчина проживал в доме один и мог упасть с лестницы, после чего направился в комнату на втором этаже, где его тело без признаков жизни и было обнаружено. Согласно заключению судмедэксперта, причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

По факту смерти дипломата возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай". Его расследование продолжается.