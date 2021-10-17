В США назвали цели визита главы Пентагона в Грузию, Румынию и на Украину

Министр обороны США Ллойд Остин на предстоящей неделе посетит Грузию, Украину и Румынию, чтобы с лидерами этих стран обсудить безопасность Чёрного моря. Об этом сообщили в Пентагоне.

"Все три страны граничат с Чёрным морем, так что Остин будет говорить с их лидерами о безопасности в Чёрном море и будет добиваться укрепления сотрудничества этих стран", — указано в заявлении американского военного ведомства.

Также в ходе визита на Украину и в Грузию Остин планирует подтвердить, что двери НАТО для этих стран открыты, отметили в Пентагоне. Однако для вступления Киеву и Тбилиси необходимо произвести изменения для соответствия требованиям членства в альянсе. Помимо этого, глава военного ведомства США встретится и с американскими солдатами, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военнослужащими.