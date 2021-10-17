В США назвали цели визита главы Пентагона в Грузию, Румынию и на Украину
Ллойд Остин планирует подтвердить, что для Киева и Тбилиси двери НАТО открыты. Однако для этого необходимо внедрить изменения для соответствия требованиям альянса.
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Министр обороны США Ллойд Остин на предстоящей неделе посетит Грузию, Украину и Румынию, чтобы с лидерами этих стран обсудить безопасность Чёрного моря. Об этом сообщили в Пентагоне.
"Все три страны граничат с Чёрным морем, так что Остин будет говорить с их лидерами о безопасности в Чёрном море и будет добиваться укрепления сотрудничества этих стран", — указано в заявлении американского военного ведомства.
Также в ходе визита на Украину и в Грузию Остин планирует подтвердить, что двери НАТО для этих стран открыты, отметили в Пентагоне. Однако для вступления Киеву и Тбилиси необходимо произвести изменения для соответствия требованиям членства в альянсе. Помимо этого, глава военного ведомства США встретится и с американскими солдатами, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военнослужащими.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в США отставные генералы потребовали ухода главы Пентагона из-за Афганистана. В обращении говорилось, что ущерб, нанесённый репутации США выводом войск из этой страны, настолько велик, что теперь никто не станет воспринимать Штаты как надёжного партнёра.
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