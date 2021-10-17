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В США назвали цели визита главы Пентагона в Грузию, Румынию и на Украину

Ллойд Остин планирует подтвердить, что для Киева и Тбилиси двери НАТО открыты. Однако для этого необходимо внедрить изменения для соответствия требованиям альянса.

17 октября, 14:05
<p>Фото © ТАСС/Zuma</p>

Фото © ТАСС/Zuma

Министр обороны США Ллойд Остин на предстоящей неделе посетит Грузию, Украину и Румынию, чтобы с лидерами этих стран обсудить безопасность Чёрного моря. Об этом сообщили в Пентагоне.

"Все три страны граничат с Чёрным морем, так что Остин будет говорить с их лидерами о безопасности в Чёрном море и будет добиваться укрепления сотрудничества этих стран", — указано в заявлении американского военного ведомства.

СМИ: Пентагон обсудит с Узбекистаном возможность создания там своих баз

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Также в ходе визита на Украину и в Грузию Остин планирует подтвердить, что двери НАТО для этих стран открыты, отметили в Пентагоне. Однако для вступления Киеву и Тбилиси необходимо произвести изменения для соответствия требованиям членства в альянсе. Помимо этого, глава военного ведомства США встретится и с американскими солдатами, которые работают с грузинскими, украинскими и румынскими военнослужащими.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в США отставные генералы потребовали ухода главы Пентагона из-за Афганистана. В обращении говорилось, что ущерб, нанесённый репутации США выводом войск из этой страны, настолько велик, что теперь никто не станет воспринимать Штаты как надёжного партнёра.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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