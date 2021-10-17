Полицейский потребовал от гея 30 тысяч, пригрозив сливом интимных фото

Сотрудник полиции из Томска Виталий К. зарегистрировался на сайте знакомств для людей нетрадиционной ориентации под чужим именем и выманивал у пользователя 30 тысяч рублей, угрожая слить его нюдсы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Назвавшийся Сашей полицейский познакомился с 20-летним Кириллом. Молодой человек в скором времени начал отсылать собеседнику интимные фотографии. После чего полицейский стал шантажировать Кирилла под предлогом, что сольёт изображения. Тогда они договорились, что за 30 тысяч рублей эти снимки личного характера останутся в закрытом доступе.

Однако Кирилл платить шантажисту не собирался. Он написал заявление в полицию на некоего Александра, вымогающего у него деньги. После этого переписку с Сашей вели сотрудники уголовного розыска. В ходе общения шантажист просил перевести деньги на электронный кошелёк. Однако полицейские от имени Кирилла настояли на передаче всей суммы при личной встрече. В результате Виталия К. задержали сотрудники правоохранительных органов.