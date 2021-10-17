В Тобольске парень зарезал 18-летнюю возлюбленную, решившую уйти от него

В Тобольске в ночь с 16 на 17 октября случилась трагедия — молодой человек убил 18-летнюю студентку, которая хотела с ним расстаться. Об этом сообщает портал 72.ru.

По данным группы "Типичный Тобольск!" в соцсети "ВКонтакте", инцидент произошёл около трёх часов ночи. Пара жила в общежитии в одной из арендованных комнат, конфликт начался, когда молодые люди выпивали. Девушка хотела уйти от возлюбленного и начала собирать вещи, а парню это не понравилось. Он несколько раз ударил избранницу ножом. Пострадавшая сумела дойти до соседей и там рухнула на пол и скончалась.

Отмечается, что молодые люди приехали в Тобольск из Ханты-Мансийского автономного округа. Парень уже задержан. Источник 72.ru подтверждает информацию о нападении молодого человека на возлюбленную. Официальных комментариев правоохранительных органов по данному факту пока нет.