В Тобольске парень зарезал 18-летнюю возлюбленную, решившую уйти от него
В субботу между молодыми людьми вспыхнула ссора — девушка начала собирать вещи, а молодой человек в порыве ярости ударил её ножом.
Фото © 72.ru / Ирина Шарова
В Тобольске в ночь с 16 на 17 октября случилась трагедия — молодой человек убил 18-летнюю студентку, которая хотела с ним расстаться. Об этом сообщает портал 72.ru.
По данным группы "Типичный Тобольск!" в соцсети "ВКонтакте", инцидент произошёл около трёх часов ночи. Пара жила в общежитии в одной из арендованных комнат, конфликт начался, когда молодые люди выпивали. Девушка хотела уйти от возлюбленного и начала собирать вещи, а парню это не понравилось. Он несколько раз ударил избранницу ножом. Пострадавшая сумела дойти до соседей и там рухнула на пол и скончалась.
Отмечается, что молодые люди приехали в Тобольск из Ханты-Мансийского автономного округа. Парень уже задержан. Источник 72.ru подтверждает информацию о нападении молодого человека на возлюбленную. Официальных комментариев правоохранительных органов по данному факту пока нет.
Ранее Лайф рассказывал о произошедшем в одной из квартир на улице Академика Пилюгина в Москве. Жители сообщили, что им слышны крики и звуки борьбы. На место выехали росгвардейцы, где обнаружили тело пожилого мужчины и молодую девушку рядом. Как выяснилось, между родственниками произошла ссора, в ходе которой внучка схватила кухонный нож и ударила дедушку. Позже она заявила, что мужчина якобы не выпускал её из дома. Москвичку арестовали до середины декабря. Суд отказал в избрании для неё более мягкой меры пресечения, о которой ходатайствовала сторона защиты.
Комментариев: 0