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В Тобольске парень зарезал 18-летнюю возлюбленную, решившую уйти от него

В субботу между молодыми людьми вспыхнула ссора — девушка начала собирать вещи, а молодой человек в порыве ярости ударил её ножом.

17 октября, 14:51
<p>Фото ©<a href="https://72.ru/text/criminal/2021/10/17/70199072/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> 72.ru</a> / Ирина Шарова</p>

Фото © 72.ru / Ирина Шарова

В Тобольске в ночь с 16 на 17 октября случилась трагедия — молодой человек убил 18-летнюю студентку, которая хотела с ним расстаться. Об этом сообщает портал 72.ru.

По данным группы "Типичный Тобольск!" в соцсети "ВКонтакте", инцидент произошёл около трёх часов ночи. Пара жила в общежитии в одной из арендованных комнат, конфликт начался, когда молодые люди выпивали. Девушка хотела уйти от возлюбленного и начала собирать вещи, а парню это не понравилось. Он несколько раз ударил избранницу ножом. Пострадавшая сумела дойти до соседей и там рухнула на пол и скончалась.

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Отмечается, что молодые люди приехали в Тобольск из Ханты-Мансийского автономного округа. Парень уже задержан. Источник 72.ru подтверждает информацию о нападении молодого человека на возлюбленную. Официальных комментариев правоохранительных органов по данному факту пока нет.

Ранее Лайф рассказывал о произошедшем в одной из квартир на улице Академика Пилюгина в Москве. Жители сообщили, что им слышны крики и звуки борьбы. На место выехали росгвардейцы, где обнаружили тело пожилого мужчины и молодую девушку рядом. Как выяснилось, между родственниками произошла ссора, в ходе которой внучка схватила кухонный нож и ударила дедушку. Позже она заявила, что мужчина якобы не выпускал её из дома. Москвичку арестовали до середины декабря. Суд отказал в избрании для неё более мягкой меры пресечения, о которой ходатайствовала сторона защиты.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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