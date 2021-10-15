Умер заслуженный художник РФ Умар Мижев

Заслуженный художник России Умар Мижев скончался в возрасте 74 лет. Об этом проинформировали в Министерстве культуры Карачаево-Черкесии.

Как сообщается, Мижев был главным художником Карачаевского драматического театра и автором герба Карачаево-Черкесии. Причины его смерти не приводятся.