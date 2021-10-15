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Умер заслуженный художник РФ Умар Мижев

Он являлся автором герба Карачаево-Черкесской Республики.

15 октября, 03:11
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVA2n-us0-r/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">minkult_kchr</a></p>

Фото © Instagram / minkult_kchr

Заслуженный художник России Умар Мижев скончался в возрасте 74 лет. Об этом проинформировали в Министерстве культуры Карачаево-Черкесии.

Как сообщается, Мижев был главным художником Карачаевского драматического театра и автором герба Карачаево-Черкесии. Причины его смерти не приводятся.

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"Умар Крым-Гериевич был настоящим патриотом, профессионалом своего дела и просто хорошим человеком… За время работы в карачаевском театре он оформил большое количество спектаклей", говорится в сообщении Министерства культуры КЧР.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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