Умер заслуженный художник РФ Умар Мижев
Он являлся автором герба Карачаево-Черкесской Республики.
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Заслуженный художник России Умар Мижев скончался в возрасте 74 лет. Об этом проинформировали в Министерстве культуры Карачаево-Черкесии.
Как сообщается, Мижев был главным художником Карачаевского драматического театра и автором герба Карачаево-Черкесии. Причины его смерти не приводятся.
"Умар Крым-Гериевич был настоящим патриотом, профессионалом своего дела и просто хорошим человеком… За время работы в карачаевском театре он оформил большое количество спектаклей", — говорится в сообщении Министерства культуры КЧР.
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