Путин обсудил с премьером Японии диалог по мирному договору

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе телефонного разговора подтвердили намерение продолжать диалог по мирному договору. Об этом рассказал министр иностранных дел Страны восходящего солнца Тосимицу Мотэги в ответ на вопрос, окажет ли влияние на переговорный процесс поездка вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на Итуруп.

"В ходе телефонного разговора лидеров Японии и России в отношении переговоров о заключении мирного договора была подтверждена договорённость уверенно продолжать переговоры. И мы будем продолжать переговоры", — сказал глава МИД на пресс-конференции.