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Путин обсудил с премьером Японии диалог по мирному договору

Ранее сообщалось, что стороны достигли принципиальной договорённости о встрече.

15 октября, 03:06
<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе телефонного разговора подтвердили намерение продолжать диалог по мирному договору. Об этом рассказал министр иностранных дел Страны восходящего солнца Тосимицу Мотэги в ответ на вопрос, окажет ли влияние на переговорный процесс поездка вице-премьеров РФ Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на Итуруп.

"В ходе телефонного разговора лидеров Японии и России в отношении переговоров о заключении мирного договора была подтверждена договорённость уверенно продолжать переговоры. И мы будем продолжать переговоры", — сказал глава МИД на пресс-конференции.

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Напомним, Япония оспаривает принадлежность Южных Курил в течение десятилетий после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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