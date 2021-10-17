Сержант-контрактник обезоружил и задержал грабителя с ножом в супермаркете Новосибирска
В связи с этим командование военного округа решило наградить Эмиля Касымова и направило соответствующие предложения министру обороны РФ Сергею Шойгу.
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В Новосибирске сержант-контрактник обезоружил грабителя с ножом в супермаркете и удерживал злоумышленника до приезда полицейских. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Инцидент произошёл 17 октября около 12:30. По предварительным данным, местный житель накинулся с ножом на сотрудника магазина, требуя отдать все деньги из кассы. По счастливой случайности в супермаркете в этот момент оказался сержант Эмиль Касымов, который оперативно среагировал на происходящее.
"Не раздумывая, Эмиль обезоружил нападавшего и удерживал его до приезда наряда полиции", — говорится в релизе оборонного ведомства.
В связи с этим командование военного округа решило наградить военного и направило соответствующие предложения министру обороны РФ Сергею Шойгу.
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