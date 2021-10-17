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Регион
Опубликовано 17 октября 2021, 18:08

Вучич намерен выступить в Госдуме на русском языке

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Сербский лидер попросил свою бывшую классную руководительницу сообщить об ошибках, если они будут.

Президент Сербии Александр Вучич намерен впервые выступить на русском языке в Госдуме и на телевидении. Планами насчёт предстоящего визита в Россию политик поделился в ходе беседы со своей бывшей классной руководительницей, когда наведался в белградскую гимназию, где когда-то учился.

Там глава республики встретился с руководством учреждения и учителем русского языка Ириной Галкиной, стаж которой в этой гимназии составляет аж 37 лет.

"И сейчас каждый второй день у меня занятия по русскому языку для улучшения знаний… Буду выступать в Государственной думе и на российском телевидении, впервые на русском языке. Вы посмотрите и сообщите мне, если что не так", — пояснил Вучич в беседе со своей бывшей преподавательницей.

Ранее Вучич заявил, что встретится с Владимиром Путиным 25 ноября и обсудит цену на газ. Подготовку визита президента Сербии подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вучич счёл предложенную Россией цену на газ неприемлемой
Вучич счёл предложенную Россией цену на газ неприемлемой
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Евгения Колесникова
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