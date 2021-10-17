Партпроект ЕР "Крепкая семья" поздравил многодетного сибиряка, воспитывающего приёмную дочь с ДЦП, с Днём отца

Отцы России сегодня, 17 октября, отмечают свой "профессиональный" праздник. В честь этого события партийный проект "Единой России" "Крепкая семья" поздравил многодетного папу из Красноярска Андрея Малькова. Сейчас мужчина с супругой воспитывает четырёх приёмных дочек, младшая из которых страдает ДЦП.

Недавно супруги получили земельный участок как многодетные, и глава семейства теперь строит дом своими силами. Чтобы помочь Малькову поскорее завершить процесс, проект выделил мужчине сертификат на приобретение стройматериалов. Его приехала вручать региональный координатор "Крепкой семьи", директор краевого центра развития семейных форм воспитания Ольга Абросимова, также для красноярской семьи она привезла торт с символом ЕР — белым мишкой.

"Семья Мальковых наряду с тремя другими детьми взяла девочку с ограниченными возможностями, и я в динамике наблюдаю за этим ребёнком. То, что было в начале, когда ребёнок только попал в семью, и то, что есть сейчас, — это небо и земля. У нас в крае сейчас две тысячи детей живут без родителей в детских учреждениях, и у меня есть мечта, чтобы они обрели такого же заботливого папу и маму. Хочется пожелать этой семье тепла, сил, здоровья", — отметила Абросимова во время поздравления отца девочек.

Дочки в свою очередь устроили для гостей праздничный мини-концерт с песнями и стихами, а также трогательно поздравили папу, подарив рисунки. Сам Андрей признаётся, что в воспитании особенного ребёнка, конечно, бывают трудности, но пока с ними супруги успешно справляются. По словам сибиряка, во многом им помогает краевой центр развития семейных форм воспитания, а также просто неравнодушные люди.

Партийный проект ЕР "Крепкая семья" призван защищать права семей и пропагандировать улучшение демографической ситуации в стране, а также оказывать различную поддержку пар с детьми. Программа реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина, который ранее своим указом объявил 2018–2027 годы Десятилетием детства.

Ранее Лайф рассказывал историю многодетного папы из Кемерова Ильи Щеглова. Ему 35 лет, и к своим годам он уже построил дом и вместе с женой воспитывает трёх дочек и сына.