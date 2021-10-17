"Крылья Советов" и "Химки" одержали важные победы в матчах РПЛ

Голами отметились Илья Кухарчук и Александр Долгов. Причём если Кухарчук сделал это в самом начале игры, то вот его партнёр по команде удвоил преимущество в самом конце встречи. Благодаря этому результату подмосковный коллектив поднялся с последнего места в турнирной таблице.