"Крылья Советов" и "Химки" одержали важные победы в матчах РПЛ
Подмосковная команда благодаря этому результату сумела подняться с последнего места в турнирной таблице.
Фото © ФК "Химки"
Футбольный клуб "Химки" одержал важнейшую победу в матче 11-го тура РПЛ, обыграв на своём поле грозненский "Ахмат" со счётом 2:0.
Голами отметились Илья Кухарчук и Александр Долгов. Причём если Кухарчук сделал это в самом начале игры, то вот его партнёр по команде удвоил преимущество в самом конце встречи. Благодаря этому результату подмосковный коллектив поднялся с последнего места в турнирной таблице.
В параллельном матче самарские "Крылья Советов" в домашней игре были сильнее "Нижнего Новгорода", одержав победу с аналогичным счётом — 2:0. Дублем в составе самарцев отметился Владислав Сарвели.
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