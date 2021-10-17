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"Крылья Советов" и "Химки" одержали важные победы в матчах РПЛ

Подмосковная команда благодаря этому результату сумела подняться с последнего места в турнирной таблице.

17 октября, 16:03
<p>Фото © ФК "Химки"</p>

Фото © ФК "Химки"

Футбольный клуб "Химки" одержал важнейшую победу в матче 11-го тура РПЛ, обыграв на своём поле грозненский "Ахмат" со счётом 2:0.

Голами отметились Илья Кухарчук и Александр Долгов. Причём если Кухарчук сделал это в самом начале игры, то вот его партнёр по команде удвоил преимущество в самом конце встречи. Благодаря этому результату подмосковный коллектив поднялся с последнего места в турнирной таблице.

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В параллельном матче самарские "Крылья Советов" в домашней игре были сильнее "Нижнего Новгорода", одержав победу с аналогичным счётом — 2:0. Дублем в составе самарцев отметился Владислав Сарвели.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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