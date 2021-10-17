Космонавт Шкаплеров посетовал на бардак на МКС после съёмок фильма
Он отметил, что ничего не убирали в течение двух недель, и рассказал, что оставшиеся на станции члены экипажа теперь будут раскладывать вещи по местам.
Фото © "Роскосмос"
Космонавт Антон Шкаплеров, который 5 октября прилетел на Международную космическую станцию (МКС) вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко, рассказал, что в российском сегменте нужно убраться из-за бардака, возникшего после съёмок фильма "Вызов". Об этом свидетельствуют переговоры экипажа с Землёй, транслируемые NASA.
"Всё хорошо, стало посвободнее. Сейчас будем уборкой заниматься. Две недели ничего не убиралось. Бардак в российском сегменте", — признался Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полётами.
Космонавт отметил, что сейчас нужно все вещи по местам раскладывать, добавив, что "работы сегодня хватает".
Напомним, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились 5 октября на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма "Вызов". Спустя три с половиной часа была успешно завершена стыковка с МКС, и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. На МКС Шипенко и Пересильд пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом — даже в ущерб сну. 17 октября около 04:20 мск корабль с актрисой, режиссёром и космонавтом Олегом Новицким отстыковался от МКС, а уже в 07:35 мск приземлился в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана. В "Роскосмосе" рассказали, что самочувствие членов киноэкипажа хорошее.
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