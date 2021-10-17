Президент России Владимир Путин рассмешил журналистку телеканала CNBC Хедли Гэмбл, рассказав шутку о сибиряках. Кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

Глава РФ и телеведущая поздоровались за кулисами международного форума "Российская энергетическая неделя", где журналистка выступала в роли модератора, и обменялись несколькими фразами. Американка поинтересовалась, не холодно ли Путину, отметив, что прилетела из Абу-Даби и немного замёрзла.

"В Сибири у нас говорят, что сибиряки — не те, кто мороза не боится, а те, кто тепло одевается", — сказал Путин с улыбкой.

В ответ американка призналась, что не утеплилась и даже не подумала о таком варианте.