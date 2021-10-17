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Не те, кто мороза не боится: Путин рассмешил журналистку CNBC шуткой о сибиряках

Сотрудница американского телеканала посетовала на холодную погоду в Москве, отметив, что прибыла в столицу из Абу-Даби.

17 октября, 16:45
<p>Скриншот видео © Пресс-служба Президента РФ</p>

Скриншот видео © Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин рассмешил журналистку телеканала CNBC Хедли Гэмбл, рассказав шутку о сибиряках. Кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

Глава РФ и телеведущая поздоровались за кулисами международного форума "Российская энергетическая неделя", где журналистка выступала в роли модератора, и обменялись несколькими фразами. Американка поинтересовалась, не холодно ли Путину, отметив, что прилетела из Абу-Даби и немного замёрзла.

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"В Сибири у нас говорят, что сибиряки — не те, кто мороза не боится, а те, кто тепло одевается", — сказал Путин с улыбкой.

В ответ американка призналась, что не утеплилась и даже не подумала о таком варианте.

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Ранее Лайф рассказывал, что журналистку CNBC уличили в невнимательности к переводу на интервью с Путиным. Судя по всему, Хедли Гэмбл было намного важнее ярко задать вопросы. Впрочем, сам российский лидер заметил, что корреспондентка как будто бы пропускала его слова мимо ушей.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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