Не те, кто мороза не боится: Путин рассмешил журналистку CNBC шуткой о сибиряках
Сотрудница американского телеканала посетовала на холодную погоду в Москве, отметив, что прибыла в столицу из Абу-Даби.
Скриншот видео © Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин рассмешил журналистку телеканала CNBC Хедли Гэмбл, рассказав шутку о сибиряках. Кадры показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
Глава РФ и телеведущая поздоровались за кулисами международного форума "Российская энергетическая неделя", где журналистка выступала в роли модератора, и обменялись несколькими фразами. Американка поинтересовалась, не холодно ли Путину, отметив, что прилетела из Абу-Даби и немного замёрзла.
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"В Сибири у нас говорят, что сибиряки — не те, кто мороза не боится, а те, кто тепло одевается", — сказал Путин с улыбкой.
В ответ американка призналась, что не утеплилась и даже не подумала о таком варианте.
Ранее Лайф рассказывал, что журналистку CNBC уличили в невнимательности к переводу на интервью с Путиным. Судя по всему, Хедли Гэмбл было намного важнее ярко задать вопросы. Впрочем, сам российский лидер заметил, что корреспондентка как будто бы пропускала его слова мимо ушей.
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