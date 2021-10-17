Диетолог перечислила продукты, которые ни в коем случае нельзя есть перед сном

Достаточный и качественный сон не только позволяет чувствовать себя бодрым и энергичным, но и влияет на иммунную систему, здоровье сердца и вес. При этом хороший отдых по ночам зависит от многих факторов, в частности от продуктов, которые человек употребляет перед сном. О том, что стоит есть, а от чего лучше отказаться, рассказала диетолог Джемре Яманер в беседе с Cumhuriyet.

"Для полноценного сна мы должны стараться поддерживать оптимальный вес и пересмотреть своё питание. Потому что еда, которую мы едим, может влиять на качество и продолжительность нашего сна. Если у вас проблемы со сном или вы не можете хорошо выспаться, вам также следует обратить внимание на то, когда и сколько вы едите в последний раз за день", — отметила эксперт.

Яманер подчеркнула, что время, когда должен состояться ужин или вечерний перекус, зависит от ценностей, образа жизни, проблем со здоровьем и промежутка сна каждого человека. При этом такой приём пищи особенно важен для обеспечения достаточного количества белка для пациентов с сахарным диабетом первого типа и болезнью накопления гликогена, а также для тех, кто хочет нарастить мышечную массу.

Оптимальное время для последнего приёма пищи в день — за три-четыре часа до сна, но низкокалорийный перекус легкоусвояемой пищей можно устроить как минимум за один-два часа до отправления в кровать. Однако точно стоит отказаться от пряной пищи, так как её приём может привести к тому, что кислота из желудка легко попадёт в пищевод и в груди возникнет ощущение жжения. Исключить нужно и кофеин, который быстро всасывается в желудке и тонком кишечнике и распространяется во все ткани, включая мозг. А как известно, это вещество отрицательно влияет на сон, снижая его качество.

Мысль о том, что употребление спиртных напитков вечером будет способствовать крепкому сну, в корне неверна, подчеркнула диетолог. Алкоголь влияет на высвобождение аденозина, что приводит к нарушению сна: в первые часы ночи сокращаются фазы быстрого и глубокого сна, а в последующие часы спиртное вызывает частое ночное пробуждение. Плохо влияют на ночной отдых и продукты с высоким содержанием жиров, так как долго перевариваются. Кроме того, сладости, сладкие напитки и продукты, отметила эксперт, способствуют большему числу пробуждений в ночи.