Потерявшая родителей-врачей из-за ковида ортодонт найдена под окнами питерской больницы

Под окнами Елизаветинской больницы в Санкт-Петербурге нашли тело 36-летней женщины. Как сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке", её личность уже установлена, это ортодонт Дарья Х. с 10-летним стажем работы.

Женщина была потомственным врачом и за две недели похоронила обоих родителей — ведущих специалистов Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова. Сначала скончался её отец, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры лицевой хирургии. Затем умерла мать — профессор кафедры лабораторной диагностики.

В Елизаветинской больнице Дарья лечилась от ковидных осложнений. Она попала туда спустя два дня после кончины матери. Смерть родителей подкосила женщину, со слов других пациентов, она была сама не своя, буквально раздавлена горем.