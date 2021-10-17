Самолёт с Пересильд и Шипенко приземлился на подмосковном аэродроме
Предполагается, что на реабилитацию первый в истории киноэкипаж отправится в Звёздный городок.
Самолёт с актрисой Юлией Пересильд, режиссёром Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский, следует из данных сервиса Flightradar.
Ту-204-300 Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина вылетел из Караганды и сейчас находится на взлётно-посадочной полосе воздушной гавани в Московской области. Предполагается, что для реабилитации киноэкипаж отправится в Звёздный городок.
Напомним, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились 5 октября на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма "Вызов". Спустя три с половиной часа была успешно завершена стыковка с МКС, и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. На МКС Шипенко и Пересильд пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом — даже в ущерб сну. 17 октября около 04:20 мск корабль с актрисой, режиссёром и космонавтом Олегом Новицким отстыковался от МКС, а уже в 07:35 мск приземлился в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана. В "Роскосмосе" рассказали, что самочувствие членов киноэкипажа хорошее.
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