Билла Клинтона выписали из больницы после госпитализации с сепсисом

Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы, куда он на днях попал с заражением крови. Об этом сообщается в твиттере его представителя Анхеля Уреньи.

"Президент Клинтон сегодня был выписан из медицинского центра. Его температура и количество лейкоцитов нормализовались, и он вернётся домой в Нью-Йорк, где закончит курс антибиотиков", — сказано в заявлении председателя медицинского департамента и руководителя команды врачей Клинтона доктора Альпеша Н. Амина.

Медики отметили, что лечить политика им было за честь, и заверили, что продолжат наблюдать за состоянием его здоровья.