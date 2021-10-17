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Билла Клинтона выписали из больницы после госпитализации с сепсисом

Медики заверили, что температура у экс-президента США в норме, как и количество лейкоцитов в крови.

17 октября, 15:34
<p>Фото © ТАСС / AP Photo / Michel Euler</p>

Фото © ТАСС / AP Photo / Michel Euler

Бывшего президента США Билла Клинтона выписали из больницы, куда он на днях попал с заражением крови. Об этом сообщается в твиттере его представителя Анхеля Уреньи.

"Президент Клинтон сегодня был выписан из медицинского центра. Его температура и количество лейкоцитов нормализовались, и он вернётся домой в Нью-Йорк, где закончит курс антибиотиков", — сказано в заявлении председателя медицинского департамента и руководителя команды врачей Клинтона доктора Альпеша Н. Амина.

Стало известно о состоянии госпитализированного с сепсисом Билла Клинтона

Стало известно о состоянии госпитализированного с сепсисом Билла Клинтона

Медики отметили, что лечить политика им было за честь, и заверили, что продолжат наблюдать за состоянием его здоровья.

Напомним, Билл Клинтон попал в больницу с заражением крови 15 октября. Экс-глава Белого дома находился в Медицинском центре Ирвинского университета Калифорнии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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