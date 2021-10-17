Избитый тремя мужчинами в московском метро Роман Ковалёв рассказал, что сейчас у него проходит реабилитационный период, остались лишь профилактические процедуры. Об этом он сообщил в "Инстаграме".

"После операции прошло уже девять дней, всё прошло успешно, сейчас реабилитационный период, вместо уколов и таблеток остались только профилактические процедуры. Левая часть лица немая, сказали, что это нервная система и в течение полугода всё должно прийти в норму", — признался Ковалёв.