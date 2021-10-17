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"Левая часть лица немая": Избитый приезжими в московском метро рассказал, как продвигается лечение

Молодой человек поблагодарил медицинский персонал за профессионализм, а близких и всех неравнодушных — за поддержку.

17 октября, 15:30
<p>Скриншот из видео © <a href="https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/26351222" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД России по Москве</a></p>

Скриншот из видео © ГУ МВД России по Москве

Избитый тремя мужчинами в московском метро Роман Ковалёв рассказал, что сейчас у него проходит реабилитационный период, остались лишь профилактические процедуры. Об этом он сообщил в "Инстаграме".

"После операции прошло уже девять дней, всё прошло успешно, сейчас реабилитационный период, вместо уколов и таблеток остались только профилактические процедуры. Левая часть лица немая, сказали, что это нервная система и в течение полугода всё должно прийти в норму", — признался Ковалёв.

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Он также поблагодарил сотрудников больницы за профессионализм, а девушку, друзей и всех неравнодушных — за поддержку и положительные эмоции. Молодой человек отметил, что проблемы остаются только с давлением, из-за чего болит голова. Роман пошутил, что это из-за нервов, поскольку он не привык к такому количеству внимания.

Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Ковалёв заступился за девушку и был сильно избит тремя приезжими. На напавших завели уголовное дело о хулиганстве, 6 октября суд отправил их под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". Власти Москвы решили выплатить молодому человеку 2 млн рублей.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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