"Левая часть лица немая": Избитый приезжими в московском метро рассказал, как продвигается лечение
Молодой человек поблагодарил медицинский персонал за профессионализм, а близких и всех неравнодушных — за поддержку.
Скриншот из видео © ГУ МВД России по Москве
Избитый тремя мужчинами в московском метро Роман Ковалёв рассказал, что сейчас у него проходит реабилитационный период, остались лишь профилактические процедуры. Об этом он сообщил в "Инстаграме".
"После операции прошло уже девять дней, всё прошло успешно, сейчас реабилитационный период, вместо уколов и таблеток остались только профилактические процедуры. Левая часть лица немая, сказали, что это нервная система и в течение полугода всё должно прийти в норму", — признался Ковалёв.
Он также поблагодарил сотрудников больницы за профессионализм, а девушку, друзей и всех неравнодушных — за поддержку и положительные эмоции. Молодой человек отметил, что проблемы остаются только с давлением, из-за чего болит голова. Роман пошутил, что это из-за нервов, поскольку он не привык к такому количеству внимания.
Напомним, вечером 4 октября в вагоне метро между станциями "Измайловская" и "Первомайская" Ковалёв заступился за девушку и был сильно избит тремя приезжими. На напавших завели уголовное дело о хулиганстве, 6 октября суд отправил их под стражу. Позже по поручению главы СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на статью "Покушение на убийство", а также добавлена ещё одна статья — "Применение насилия в отношении представителя власти". Власти Москвы решили выплатить молодому человеку 2 млн рублей.
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