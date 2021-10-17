НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На побережье Бразилии обнаружили груз c затонувшего нацистского корабля

Отмечается, что внутри ящиков находились резина и олово. И, судя по напечатанным на "посылках" иероглифам, они принадлежали японской армии.

17 октября, 16:18

Фото © Pixabay

На побережье Бразилии местные жители нашли загадочные ящики, которые могли быть грузом на затонувшем в 1944 году нацистском корабле Weserland. К такому выводу пришли учёные из федеральных университетов Сеары и Алагоаса, изучив находку, пишет издание Jornal da Chapada.

Отмечается, что внутри ящиков находились резина и олово. И, судя по напечатанным на "посылках" иероглифам, они принадлежали японской армии. К слову, это не первый подобный случай обнаружения такого груза. Так, несколько лет назад похожие ящики уже выносило на берега Бразилии.

Найденные ящики. Фото © Jornal da Chapada

Найденные ящики. Фото © Jornal da Chapada

Четыре судна времён ВОВ обнаружены на дне Финского залива

Четыре судна времён ВОВ обнаружены на дне Финского залива

Специалисты считают, что рыбаки, которые найдут другие грузы из прошлого, их продадут, поскольку в этом году в стране резко выросла стоимость олова. Учёные также планируют написать статью о находке, по аналогии с материалом о таком же событии, произошедшем в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль. Судно обнаружили у побережья города Сент-Огастин в американском штате Флорида.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1