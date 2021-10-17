На побережье Бразилии обнаружили груз c затонувшего нацистского корабля

На побережье Бразилии местные жители нашли загадочные ящики, которые могли быть грузом на затонувшем в 1944 году нацистском корабле Weserland. К такому выводу пришли учёные из федеральных университетов Сеары и Алагоаса, изучив находку, пишет издание Jornal da Chapada.

Отмечается, что внутри ящиков находились резина и олово. И, судя по напечатанным на "посылках" иероглифам, они принадлежали японской армии. К слову, это не первый подобный случай обнаружения такого груза. Так, несколько лет назад похожие ящики уже выносило на берега Бразилии.

Найденные ящики. Фото © Jornal da Chapada

Специалисты считают, что рыбаки, которые найдут другие грузы из прошлого, их продадут, поскольку в этом году в стране резко выросла стоимость олова. Учёные также планируют написать статью о находке, по аналогии с материалом о таком же событии, произошедшем в 2018 году.