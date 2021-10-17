В Албании озвучили основную версию гибели россиян в отеле

По крайней мере, местные полицейские нашли зацепку, которая, по их мнению, может прояснить ситуацию в расследовании инцидента.

Причиной смерти четырёх российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле. Об этом сообщает портал Albanian Daily News, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. <...> В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться", — цитирует издание одного из сотрудников гостиницы.