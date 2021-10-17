В Албании озвучили основную версию гибели россиян в отеле
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По крайней мере, местные полицейские нашли зацепку, которая, по их мнению, может прояснить ситуацию в расследовании инцидента.
Причиной смерти четырёх российских туристов в Албании мог стать хлор в бассейне при отеле. Об этом сообщает портал Albanian Daily News, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. <...> В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться", — цитирует издание одного из сотрудников гостиницы.
Как заподозрили полицейские, работник мог использовать большое количество чистящего средства, и оно, вероятно, привело к гибели российских туристов. По крайней мере, на данный момент отравление хлором рассматривается в качестве основной и единственной версии причин трагедии. Сейчас правоохранители отправили образцы воды на экспертизу.
Напомним, четверо туристов из России были найдены мёртвыми в отеле на западе Албании около 11 часов вечера 15 октября. Скончавшиеся были обнаружены в помещении сауны. Лайф публиковал их имена. Оказалось, что двое из них планировали устроить свадьбу после отпуска.