Молодая ученица Тутберидзе Хромых одержала победу на турнире в Будапеште
Второй стала также наша спортсменка Анна Щербакова, бронза у ещё одной представительницы РФ Софьи Самодуровой.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Фигуристка Майя Хромых стала победительницей турнира среди девушек в одиночном катании, который проходил в Будапеште.
После короткой программы она уступала Анне Щербаковой, однако сумела мощно откатать произвольную и занять первое место по сумме двух видов. При этом в ходе проката Хромых сумела исполнить два четверных прыжка.
Действующая же чемпионка мира стала второй. Третье место ещё у одной россиянки — Софьи Самодуровой.
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