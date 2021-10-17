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Молодая ученица Тутберидзе Хромых одержала победу на турнире в Будапеште

Второй стала также наша спортсменка Анна Щербакова, бронза у ещё одной представительницы РФ Софьи Самодуровой.

17 октября, 17:21
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Фигуристка Майя Хромых стала победительницей турнира среди девушек в одиночном катании, который проходил в Будапеште.

После короткой программы она уступала Анне Щербаковой, однако сумела мощно откатать произвольную и занять первое место по сумме двух видов. При этом в ходе проката Хромых сумела исполнить два четверных прыжка.

Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на турнире в Будапеште

Фигуристка Щербакова выиграла короткую программу на турнире в Будапеште

Действующая же чемпионка мира стала второй. Третье место ещё у одной россиянки — Софьи Самодуровой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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