НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Патологоанатом раскрыл, чем пахнут распространённые болезни

По словам эксперта, классическая российская терапевтическая школа в прошлом обучала врачей ставить диагнозы по запаху.

17 октября, 17:30

Фото © Pexels

Некоторые недуги, например, заболевания печени, гангрену лёгкого или сахарный диабет, можно определить по запаху. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер. По его словам, классическая российская терапевтическая школа ранее занималась обучением врачей базисным элементам запахов, да и вообще этот показатель был одним из самых важных инструментов для постановки правильного диагноза.

"Запах есть, если тяжёлый запущенный сахарный диабет: когда ситуация с тяжёлым так называемым кетозом — запах кетозовых тел. Это перепутать ни с чем нельзя. Но таких больных в цивилизованных ситуациях просто нет", — говорит специалист.

Врачи предупредили об изменившихся первых симптомах ковида

Врачи предупредили об изменившихся первых симптомах ковида

А ранее учёные выяснили, как пахнет приближающаяся смерть. Оказывается, когда появляется "смертельный аромат", люди подсознательно начинают меняться и, сами того не ведая, приближают момент своего конца.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1