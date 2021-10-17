Патологоанатом раскрыл, чем пахнут распространённые болезни

Некоторые недуги, например, заболевания печени, гангрену лёгкого или сахарный диабет, можно определить по запаху. Об этом "Вечерней Москве" рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер. По его словам, классическая российская терапевтическая школа ранее занималась обучением врачей базисным элементам запахов, да и вообще этот показатель был одним из самых важных инструментов для постановки правильного диагноза.

"Запах есть, если тяжёлый запущенный сахарный диабет: когда ситуация с тяжёлым так называемым кетозом — запах кетозовых тел. Это перепутать ни с чем нельзя. Но таких больных в цивилизованных ситуациях просто нет", — говорит специалист.