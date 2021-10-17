Один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе на территории университета в Луизиане
Все мероприятия и занятия в вузе в понедельник, 18 октября, отменены. Полиция штата ведёт расследование, кто именно стрелял — неизвестно.
Кадр из видео © Facebook / Justin Mitchell
Один человек погиб и несколько пострадали во время стрельбы на территории университета в Луизиане. Видео © Facebook / Justin Mitchell
Стрельба произошла на территории Государственного университета Грамблинга, как минимум один человек погиб, ещё несколько пострадали. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Всё случилось рано утром 17 октября во время празднования дня рождения. Все присутствующие спрятались до момента, пока не стало безопасно. По словам пресс-секретаря университета Тиши Арнольдс, один из пострадавших числится студентом. Скончавшийся же к вузу отношения не имеет.
Все мероприятия и занятия в понедельник отменены. Полиция штата ведёт расследование. Кто именно открыл стрельбу и задержан ли преступник, не уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, что один полицейский погиб и двое были ранены в результате стрельбы в Техасе. После происшествия задержан один подозреваемый. Ещё несколько человек были объявлены в розыск.
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