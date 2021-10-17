Матч чемпионата Англии прервали из-за болельщика, которому стало плохо прямо на трибуне

Матч чемпионата Англии между "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за того, что одному из болельщиков стало плохо прямо на трибуне.

Изначально об этом главному арбитру матча говорили и кричали с трибун фанаты, а затем к нему подошёл игрок "Тоттенхэмом" Серхио Регилон, после этого встреча была остановлена. К фанату направились представители медштаба гостей, которые и оказали ему помощь.