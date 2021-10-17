Матч чемпионата Англии прервали из-за болельщика, которому стало плохо прямо на трибуне
Встречу после этого возобновили, а помощь фанату оказали медики гостевой команды.
Фото © Getty Images/Stu Forster
Матч чемпионата Англии между "Ньюкаслом" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за того, что одному из болельщиков стало плохо прямо на трибуне.
Изначально об этом главному арбитру матча говорили и кричали с трибун фанаты, а затем к нему подошёл игрок "Тоттенхэмом" Серхио Регилон, после этого встреча была остановлена. К фанату направились представители медштаба гостей, которые и оказали ему помощь.
Вскоре матч был продолжен. Сейчас идёт второй тайм, впереди футболисты "Тоттенхэма" (3:1).
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