Врач объяснил, почему маленькая рана и ожог могут привести к смерти

Даже незначительное травмирование кожных покровов, например порез или ожог, может обернуться тяжёлым осложнением и привести к летальному исходу. Об этом сообщил главный врач частной скорой помощи Лев Авербах в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, травмирование способно привести к возникновению сепсиса — инфекционного заражения крови, а если его не лечить, то человек может умереть. Это заболевание также может развиться и во время операции. Когда происходит хирургическое вмешательство, в кровь могут попасть микробы.

"Самое тяжёлое состояние — это септический шок. То есть резкое попадание микробов в кровь человека. Спасти пациента даже в больнице уже очень сложно", — подчеркнул врач.

Причём все случаи имеют индивидуальный характер. Так, например, у кого-то может появиться сепсис, а у кого-то нет. Это зависит от уровня иммунитета и сопутствующих заболеваний. Авербах также отметил, что бывают случаи, когда поражение происходит без повреждения внешних покровов. Такой сепсис называется асептическим, для него характерно воспаление чего-либо, в том числе почек и печени. Это заболевание тяжело вылечивается. Как правило, с ним следует бороться "только в условиях стационара, инфекционного, в реанимации". Врачи выписывают пациенту большое количество доз антибиотиков, а также "обеспечивается возмещение жидкости, в отдельных случаях — переливание крови". Причём нельзя путать сепсис с некрозом.

"Если сепсис — это поражение всего организма, то некроз может быть очаговым, локальным — на руке или ноге. После травмы, повреждения кожных покровов развивается воспаление. Это отдалённые последствия, но тем не менее. Некроз тканей может возникнуть при ожоге, при какой-то травме", — объяснил Авербах.

Некроз является смертельным осложнением. По словам собеседника, в таких случаях врачи проводят первичную хирургическую обработку больного места или же удаляют повреждённые ткани хирургическим путём.