Трое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области

В Нижегородской области три малолетних ребёнка погибли при пожаре в частном доме. По данным Лайфа, малышам было всего от полутора до шести лет.

Трагедия произошла в посёлке Вознесенское 17 октября. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 17:35 по местному времени. По прибытии на место происшествия пожарные увидели, что дом охвачен огнём уже полностью. В 18:20 они ликвидировали возгорание, сейчас продолжается проливка конструкций. Мать детей пострадала, информация о её состоянии уточняется.

По предварительным данным, ЧП возникло из-за нарушения правил топки печи.