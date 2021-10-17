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Трое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области

Мать малышей пострадала. По предварительным данным, здание оказалось охвачено огнём из-за нарушения правил топки печи.

17 октября, 17:52

Фото © Pexels

В Нижегородской области три малолетних ребёнка погибли при пожаре в частном доме. По данным Лайфа, малышам было всего от полутора до шести лет.

Трагедия произошла в посёлке Вознесенское 17 октября. Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 17:35 по местному времени. По прибытии на место происшествия пожарные увидели, что дом охвачен огнём уже полностью. В 18:20 они ликвидировали возгорание, сейчас продолжается проливка конструкций. Мать детей пострадала, информация о её состоянии уточняется.

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По предварительным данным, ЧП возникло из-за нарушения правил топки печи.

Ранее Лайф сообщал, что женщина и два маленьких ребёнка погибли при пожаре в Якутии. Огонь распространился на площади около 300 квадратных метров, охватив почти весь дом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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