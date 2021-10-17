"Краснодар" спасся от поражения с "Уфой" за несколько минут до конца матча

Автором первого гола в матче стал Гамид Агаларов, который отличился в самом начале игры. Однако через 20 минут он на носилках был вынужден покинуть поле, а вместо него вышел Остон Урунов. В концовке встречи арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота "Уфы", который уверенно исполнил Гжегож Крыховяк.