"Краснодар" спасся от поражения с "Уфой" за несколько минут до конца матча
По итогам тура команда Алексея Стукалова расположилась на последней строчке.
Фото © ФК "Краснодар"
Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью в матче 11-го тура РПЛ против "Уфы". Встреча на домашней арене "быков" завершилась со счётом 1:1.
Автором первого гола в матче стал Гамид Агаларов, который отличился в самом начале игры. Однако через 20 минут он на носилках был вынужден покинуть поле, а вместо него вышел Остон Урунов. В концовке встречи арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота "Уфы", который уверенно исполнил Гжегож Крыховяк.
По итогам тура "Уфа" занимает последнее место в турнирной таблице, тогда как "Краснодар" с 18 очками остался на шестой строчке вслед за "Локомотивом".
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