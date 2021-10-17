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"Краснодар" спасся от поражения с "Уфой" за несколько минут до конца матча

По итогам тура команда Алексея Стукалова расположилась на последней строчке.

17 октября, 17:57
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Футбольный клуб "Краснодар" сыграл вничью в матче 11-го тура РПЛ против "Уфы". Встреча на домашней арене "быков" завершилась со счётом 1:1.

Автором первого гола в матче стал Гамид Агаларов, который отличился в самом начале игры. Однако через 20 минут он на носилках был вынужден покинуть поле, а вместо него вышел Остон Урунов. В концовке встречи арбитр Алексей Сухой назначил пенальти в ворота "Уфы", который уверенно исполнил Гжегож Крыховяк.

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По итогам тура "Уфа" занимает последнее место в турнирной таблице, тогда как "Краснодар" с 18 очками остался на шестой строчке вслед за "Локомотивом".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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