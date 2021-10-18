Иммунолог призвал перевести россиян на дистанционку, "где это возможно"
Врач также считает, что масочный режим нужно жёстко контролировать, массовые мероприятия вовсе отменить.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев
Для полноценной борьбы с пандемией необходимо перевести взрослых и школьников в России на дистанционную работу и обучение. Об этом заявил кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков. Врач считает, что, даже учитывая все неудобства, связанные с такой мерой, лучше россиянам перенять подобный опыт зарубежных стран. Очные занятия в школах он назвал рассадником CoViD-19.
"Важен переход на дистанционную или комбинированную работу, где это возможно. И иностранные компании это показывают. В крупных городах они и не выходили на очный формат, и бизнес у них не лопнул", — высказался Крючков в беседе с порталом Ura.ru.
Также иммунолог считает, что масочный режим в транспорте и других общественных местах нужно жёстко контролировать, массовые мероприятия вовсе отменить. Эпидемиолог Эдуард Шунков, в свою очередь, считает, что нужно также усилить борьбу с антипрививочным движением, так как оно ставит под сомнение авторитет науки в области профилактики инфекционных заболеваний. Зачастую, отмечает эксперт, такие движения берут информацию из недостоверных источников. На этом фоне, считает врач, нужно больше просвещать людей о пользе вакцинации и механизмах действия вакцин.
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Ранее Лайф писал, что инфекционист предупредил антипрививочников о принципиально опасном заблуждении. Некоторые верят, что они особенные, ни на кого не похожие. Можно не признавать смертность от ковида, однако на реальную ситуацию такое отношение не повлияет, указал доктор медицинских наук.
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