Иммунолог призвал перевести россиян на дистанционку, "где это возможно"

Для полноценной борьбы с пандемией необходимо перевести взрослых и школьников в России на дистанционную работу и обучение. Об этом заявил кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков. Врач считает, что, даже учитывая все неудобства, связанные с такой мерой, лучше россиянам перенять подобный опыт зарубежных стран. Очные занятия в школах он назвал рассадником CoViD-19.

"Важен переход на дистанционную или комбинированную работу, где это возможно. И иностранные компании это показывают. В крупных городах они и не выходили на очный формат, и бизнес у них не лопнул", — высказался Крючков в беседе с порталом Ura.ru.

Также иммунолог считает, что масочный режим в транспорте и других общественных местах нужно жёстко контролировать, массовые мероприятия вовсе отменить. Эпидемиолог Эдуард Шунков, в свою очередь, считает, что нужно также усилить борьбу с антипрививочным движением, так как оно ставит под сомнение авторитет науки в области профилактики инфекционных заболеваний. Зачастую, отмечает эксперт, такие движения берут информацию из недостоверных источников. На этом фоне, считает врач, нужно больше просвещать людей о пользе вакцинации и механизмах действия вакцин.