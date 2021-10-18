Бастрыкин поручил доложить о проверке инцидента с подростком в чаше Вечного огня
Один юноша удобно разместился у огня, другой сидел рядом и курил, а их маленький спутник играл.
Кадр из видео © VK / АСТ-54
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки видео из Новосибирска, где подросток улёгся в чаше Вечного огня. Такие кадры сняли негодующие очевидцы.
"Председатель СК России поручил и.о. руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о случае неправомерных действий подростков на монументе Славы", — говорится на сайте СК РФ.
Свою проверку также проводит УМВД РФ по региону. Там заявили, что законные представители детей-нарушителей будут привлечены к ответственности.
Как ранее рассказывал Лайф, пьяный студент засыпал землёй Вечный огонь в Находке. После задержания 19-летний юноша в проступке раскаялся и признал вину.
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