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Бастрыкин поручил доложить о проверке инцидента с подростком в чаше Вечного огня

Один юноша удобно разместился у огня, другой сидел рядом и курил, а их маленький спутник играл.

17 октября, 22:09
<p>Кадр из видео © VK / АСТ-54</p>

Кадр из видео © VK / АСТ-54

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки видео из Новосибирска, где подросток улёгся в чаше Вечного огня. Такие кадры сняли негодующие очевидцы.

"Председатель СК России поручил и.о. руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о случае неправомерных действий подростков на монументе Славы", — говорится на сайте СК РФ.

Свою проверку также проводит УМВД РФ по региону. Там заявили, что законные представители детей-нарушителей будут привлечены к ответственности.

"А чё, нельзя?" В Приморье школьницы залезли погреться в чашу Вечного огня — видео

"А чё, нельзя?" В Приморье школьницы залезли погреться в чашу Вечного огня — видео

Как ранее рассказывал Лайф, пьяный студент засыпал землёй Вечный огонь в Находке. После задержания 19-летний юноша в проступке раскаялся и признал вину.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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