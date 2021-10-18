Бастрыкин поручил доложить о проверке инцидента с подростком в чаше Вечного огня

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки видео из Новосибирска, где подросток улёгся в чаше Вечного огня. Такие кадры сняли негодующие очевидцы.

"Председатель СК России поручил и.о. руководителя Следственного управления СК РФ по Новосибирской области Антону Бадулину доложить о случае неправомерных действий подростков на монументе Славы", — говорится на сайте СК РФ.

Свою проверку также проводит УМВД РФ по региону. Там заявили, что законные представители детей-нарушителей будут привлечены к ответственности.