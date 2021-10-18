Размер пособия по уходу за ребёнком в 2022 году обнародовала Счётная палата

С февраля 2022 года максимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком составит в России 31 282 рубля, а минимальный — 7493 рубля. Это следует из опубликованного заключения Счётной палаты "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов".

Таким образом, рост размера пособия составит 5,8%. Сейчас он составляет от 7083 до 29 600 рублей. Расходы государства на эти выплаты составят 169,5 млрд рублей.

К тому же с февраля 2022 года будет увеличено единовременное пособие при рождении ребёнка. Оно вырастет также на 5,8% и составит 19 981 рубль, тогда как сейчас равняется 18 886 рублям.