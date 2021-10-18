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Грета Тунберг неожиданно для всех исполнила хит 80-х на концерте

Активистка объяснила, что хотела показать всем, что такие, как она, — обычные подростки, а не "рассерженные" дети.

17 октября, 21:12
<p>Фото © <a href="https://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/66l8WQ/greta-thunbergs-kupp-under-klimatgalan--sjunger-infor-publik-for-fors" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aftonbladet</a></p>

Фото © Aftonbladet

Всемирно известная шведская экоактивистка Грета Тунберг неожиданно для всех запела — на гала-концерте в рамках акции Climate Live исполнила хит 80-х Never Gonna Give You Up ("Никогда не откажусь от тебя"). Как пишет Aftonbladet, девушка рассказала, что в организации "Пятницы ради будущего", членом которой она является, всегда поют эту песню.

"Хотелось преподнести другим активистам забавный сюрприз в виде этой песни, потому что мы знаем, как они старались организовать этот концерт", — цитирует Тунберг Aftonbladet.

Как отмечается, о том, что мать девушки, оперная певица Эрнман, и её сестра Беата увлечены музыкой, знали все. Но то, что и Грета сама может петь, было секретом. Она вышла на сцену вместе с климатическим активистом Андреасом Магнуссоном, который также был одним из ведущих этого мероприятия. Свой поступок Тунберг объяснила ещё и желанием продемонстрировать миру, что экоактивисты — просто подростки, которые шутят друг с другом. А не рассерженные дети, как их, по её мнению, часто изображают в СМИ. Всего в гала-концерте в Стокгольме приняли участие 21 артист.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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