Грета Тунберг неожиданно для всех исполнила хит 80-х на концерте

Всемирно известная шведская экоактивистка Грета Тунберг неожиданно для всех запела — на гала-концерте в рамках акции Climate Live исполнила хит 80-х Never Gonna Give You Up ("Никогда не откажусь от тебя"). Как пишет Aftonbladet, девушка рассказала, что в организации "Пятницы ради будущего", членом которой она является, всегда поют эту песню.