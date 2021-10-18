Грета Тунберг неожиданно для всех исполнила хит 80-х на концерте

Всемирно известная шведская экоактивистка Грета Тунберг неожиданно для всех запела — на гала-концерте в рамках акции Climate Live исполнила хит 80-х Never Gonna Give You Up ("Никогда не откажусь от тебя"). Как пишет Aftonbladet, девушка рассказала, что в организации "Пятницы ради будущего", членом которой она является, всегда поют эту песню.

Как отмечается, о том, что мать девушки, оперная певица Эрнман, и её сестра Беата увлечены музыкой, знали все. Но то, что и Грета сама может петь, было секретом. Она вышла на сцену вместе с климатическим активистом Андреасом Магнуссоном, который также был одним из ведущих этого мероприятия. Свой поступок Тунберг объяснила ещё и желанием продемонстрировать миру, что экоактивисты — просто подростки, которые шутят друг с другом. А не рассерженные дети, как их, по её мнению, часто изображают в СМИ. Всего в гала-концерте в Стокгольме приняли участие 21 артист.