"Мы зависим от России": В Германии лидер "зелёных" призвал начать переговоры с Москвой по поставкам газа
Политик при этом отметил, что "Северный поток – 2" пока не может использоваться согласно европейским нормам.
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В Германии действующее правительство призвали обсудить с Москвой ситуацию на газовом рынке Европы. С соответствующим заявлением выступил сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зелёные" Роберт Хабек.
"Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа. Хранилища [газа в Германии] не полностью заполнены, а спрос высок. Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось", — сказал политик в эфире телеканала ARD.
Он добавил, что с точки зрения "зелёных" проект "Северный поток – 2" пока не может получить разрешение на эксплуатацию согласно европейским предписаниям.
"Россия играет с нами в своего рода игру в покер. Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить", — уверен Робер Хабек.
Лайф напоминает, что в августе в Европе начался рост цен на топливо. Уже 15 сентября впервые в истории стоимость газа достигла 900 долларов за тысячу кубометров. При этом 16 сентября цена упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился и на пике почти достиг 2000 долларов. Президент РФ Владимир Путин заявил, что России невыгоден нынешний ажиотаж на газовом рынке. Российский лидер напомнил, что эксперты в Брюсселе реагировали на приближающуюся угрозу в этой сфере "с известной долей снобизма", а теперь Европа страдает.
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