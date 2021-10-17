В Германии действующее правительство призвали обсудить с Москвой ситуацию на газовом рынке Европы. С соответствующим заявлением выступил сопредседатель немецкой партии "Союз-90"/"Зелёные" Роберт Хабек.

"Мы зависим от России, она ограничивает поставки газа. Хранилища [газа в Германии] не полностью заполнены, а спрос высок. Действующее правительство ФРГ должно быстро поговорить с Россией по поводу того, чтобы это изменилось", — сказал политик в эфире телеканала ARD.

Он добавил, что с точки зрения "зелёных" проект "Северный поток – 2" пока не может получить разрешение на эксплуатацию согласно европейским предписаниям.

"Россия играет с нами в своего рода игру в покер. Но это внешнеполитический вопрос, который действующее правительство ФРГ как минимум может обсудить", — уверен Робер Хабек.