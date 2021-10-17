Под Костромой в "Магните" избили посетителя за разбитую бутылку. Видео © VK / Новости Костромы и области

В Костромской области в магазине "Магнит" охранники жестоко избили посетителя. На снятых очевидцами кадрах отчётливо видно, что его бьют в живот и по почкам. Люди не остались безучастными.

"Это что такое? Вы какое вообще имеете право? Вы что, почки отбиваете? Нельзя, вы что делаете? Вдруг у человека болезнь какая-то?" — слышен голос посетительницы "Магнита" за кадром.

Но, даже обернувшись на голос, сотрудники охраны продолжили своё дело, а когда пострадавший попытался встать, его вновь сбили с ног. Как сообщает телеканал "360", в региональном ГУ МВД РФ заявили, что уже установили всех участников происшествия. Идёт доследственная проверка. По словам очевидцев, причиной инцидента стало то, что мужчина уронил на пол бутылку со спиртным. Руководство "Магнита" сообщает, что будет разбираться с подрядчиком, предоставляющим услуги охраны.