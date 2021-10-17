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Россиянин похвалился выигрышем 44 млн рублей на победе команды Spirit в Dota 2

По словам Антона Черепенникова, он с первого дня верил, что россияне одержат победу в турнире.

17 октября, 19:46
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Бывший владелец киберспортивной команды Virtus.pro Антон Sneg1 Черепенников выиграл более 44 миллионов рублей, сделав одну ставку. Об этом он сообщил в своём аккаунте в "Твиттере".

Черепенников поставил на победу команды Spirit на The International 10 (ежегодном турнире по Dota 2) чуть более 1,5 миллиона рублей. Коэффициент пари составил 29.

"Верил с первого дня", — написал Черепенников, показав предварительный расчёт возможной выплаты по пари: 44 370 000.

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Ранее Лайф рассказывал, что российская команда Team Spirit стала победителем международного кибертурнира и заработала $18 млн. По ходу решающего поединка она вела со счётом 2:0, однако растеряла своё преимущество.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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