Россиянин похвалился выигрышем 44 млн рублей на победе команды Spirit в Dota 2
По словам Антона Черепенникова, он с первого дня верил, что россияне одержат победу в турнире.
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Бывший владелец киберспортивной команды Virtus.pro Антон Sneg1 Черепенников выиграл более 44 миллионов рублей, сделав одну ставку. Об этом он сообщил в своём аккаунте в "Твиттере".
Черепенников поставил на победу команды Spirit на The International 10 (ежегодном турнире по Dota 2) чуть более 1,5 миллиона рублей. Коэффициент пари составил 29.
@Team__Spirit верил с 1 дня ) GL pic.twitter.com/2l9sxD9jvq— VPSneg (@VPSneg) October 17, 2021
"Верил с первого дня", — написал Черепенников, показав предварительный расчёт возможной выплаты по пари: 44 370 000.
Ранее Лайф рассказывал, что российская команда Team Spirit стала победителем международного кибертурнира и заработала $18 млн. По ходу решающего поединка она вела со счётом 2:0, однако растеряла своё преимущество.
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