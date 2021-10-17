Актриса Пересильд на МКС работала на грани возможностей
Она боялась физически не справиться с задачей по съёмке фильма в космосе. Киноэкипаж работал подробнее, чем было запланировано, заметила Юлия.
Кадр из видео © "Роскосмос"
Актриса Юлия Пересильд рассказала о своём самочувствии после возвращения на Землю. Видео © Телеграм-канал RT на русском
Актриса Юлия Пересильд, которая вернулась на Землю после экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма "Вызов", рассказала о своём самочувствии в беседе с RT.
"Как будто организм не очень пока понимает, как так получилось. Это как будто состояние, противоположное невесомости. Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь всё очень тяжёлое, голова очень тяжёлая, руки, ноги, всё немножко кружится", — отметила актриса.
Пересильд также поделилась впечатлениями о приземлении. Она отметила, что ощущения, которые испытываешь в тренажёрах и в реальной жизни, разнятся.
"Спуск — это яркое, скажем так, впечатление. В тот момент, когда открывается парашют, там внутри капсулу так раскручивает! Мы испытывали все эти перегрузки, но это всё-таки немножко другое. Одно дело, когда ты в тренажёрах всё это чувствуешь, а другое дело, когда ты чувствуешь это в реальной жизни и понимаешь, что это происходит вот здесь сейчас с тобой", — рассказала Юлия Пересильд, добавив, что на МКС киноэкипаж отработал на грани, в том числе человеческих возможностей.
Напомним, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились 5 октября на Международную космическую станцию для съёмок фильма "Вызов". Спустя три с половиной часа была успешно завершена стыковка с МКС, и члены первого в мире киноэкипажа перешли на станцию. На МКС Шипенко и Пересильд пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом — даже в ущерб сну. 17 октября около 04:20 мск корабль с актрисой, режиссёром и космонавтом Олегом Новицким отстыковался от МКС, а уже в 07:35 мск приземлился в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана. В "Роскосмосе" рассказали, что самочувствие членов киноэкипажа хорошее.
Комментариев: 0