Актриса Пересильд на МКС работала на грани возможностей

"Как будто организм не очень пока понимает, как так получилось. Это как будто состояние, противоположное невесомости. Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь всё очень тяжёлое, голова очень тяжёлая, руки, ноги, всё немножко кружится", — отметила актриса.

"Спуск — это яркое, скажем так, впечатление. В тот момент, когда открывается парашют, там внутри капсулу так раскручивает! Мы испытывали все эти перегрузки, но это всё-таки немножко другое. Одно дело, когда ты в тренажёрах всё это чувствуешь, а другое дело, когда ты чувствуешь это в реальной жизни и понимаешь, что это происходит вот здесь сейчас с тобой", — рассказала Юлия Пересильд, добавив, что на МКС киноэкипаж отработал на грани, в том числе человеческих возможностей.