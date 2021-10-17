Полицейский застрелил трёх человек в Арканзасе, защищаясь от нападения

Три человека застрелены сотрудником полиции, который открыл огонь, защищаясь от нападавшего с ножом. Об этом сообщает полиция города Форт-Смит, штат Арканзас.

Во время происшествия сотрудник правоохранительных органов получил ранения, ему провели операцию. Других подробностей случившегося не приводится.