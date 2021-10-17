Полицейский застрелил трёх человек в Арканзасе, защищаясь от нападения
Сам сотрудник правоохранительных органов во время происшествия получил ранения, ему провели операцию.
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Три человека застрелены сотрудником полиции, который открыл огонь, защищаясь от нападавшего с ножом. Об этом сообщает полиция города Форт-Смит, штат Арканзас.
Во время происшествия сотрудник правоохранительных органов получил ранения, ему провели операцию. Других подробностей случившегося не приводится.
Ранее Лайф рассказывал, что три человека пострадали в результате стрельбы на вечеринке по случаю Хеллоуина в Калифорнии.
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