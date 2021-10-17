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Полицейский застрелил трёх человек в Арканзасе, защищаясь от нападения

Сам сотрудник правоохранительных органов во время происшествия получил ранения, ему провели операцию.

17 октября, 19:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Три человека застрелены сотрудником полиции, который открыл огонь, защищаясь от нападавшего с ножом. Об этом сообщает полиция города Форт-Смит, штат Арканзас.

Во время происшествия сотрудник правоохранительных органов получил ранения, ему провели операцию. Других подробностей случившегося не приводится.

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Один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе на территории университета в Луизиане

Ранее Лайф рассказывал, что три человека пострадали в результате стрельбы на вечеринке по случаю Хеллоуина в Калифорнии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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